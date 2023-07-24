В МИД РФ назвали атаку БПЛА на Москву актом международного терроризма

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Утренняя атака БПЛА на объекты в Москве — акт международного терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РБК

"Акт международного терроризма", — сказала Захарова RTVI.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что украинские беспилотники попали в нежилые здания. Два БПЛА были зафиксированы в столице около четырёх утра.

Позже в Минбороны России сообщили, что оба дрона были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

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