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Национализация имущества украинских олигархов в Крыму проходит с 9-летним опозданием, заявил эксперт Безпалько

Политика

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал Pravda.Ru национализацию имущества украинских бизнесменов в Крыму.

Национализация имущества украинских олигархов в Крыму проходит с 9-летним опозданием, заявил эксперт Безпалько

"Долгое время сохранялась иллюзия, что с Украиной, в том числе с её олигархическим классом, удастся договориться на основании взаимной выгоды и, безусловно, конфискации. То есть национализация их имущества в Крыму всячески бы этому помешала. Сейчас эти иллюзии разрушились окончательно. Не только потому, что никакого замирения с украинскими олигархами быть не может. Но и потому, что олигархи уже никакого влияния на Украине не имеют. Для киевского режима, точнее, для тех, кто им управляет из-за рубежа, это просто корм, кормовая база. Обыски у Коломойского и давление на других олигархов очень хорошо это продемонстрировали", — заявил Безпалько.

Несколько дней назад Служба безопасности Украины провела обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского. Следственные действия были связаны с делом о хищении имущества у компании "Укрнафта" на сумму более одного миллиарда долларов.

"Жаль, конечно, что национализация в Крыму проходит с девятилетним опозданием. Эти деньги, наверное, можно было бы направить на массу позитивных вещей как в Крыму, так и вообще в РФ. И, кстати, почему только в Крыму? Я так полагаю, что можно найти собственности или участие всех этих украинских олигархов в остальных регионах России. Просто надо этим заняться", — отметил собеседник издания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике идёт процесс национализации имущества украинских бизнесменов. Все вырученные от его продажи средства пойдут на оснащение участников спецоперации.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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