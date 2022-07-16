ГД РФ: пора объявить Байдена в международный розыск за спонсирование неонацизма

Президента США Джо Байдена нужно объявить в международный розыск "политику спонсирования неонацизма", которая привела к конфликту вокруг Украины, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам российского депутата, Байден стал пособником неонацизма и превратил украинский народ в разменную монету для собственной выгоды.

"Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта на Украине. США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Политик подчеркнул, что вина за всё происходящее в Незалежной лежит на плечах Вашингтона. Белый дом спровоцировал Киев и Евросоюз в угоду своим амбициям.