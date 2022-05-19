Соловьёв: "Зеленскому надо полгода с наркологом пожить перед встречей с Путиным"

Спецоперация на Украине — это только эпизод в споре РФ с НАТО, где Россия требует отодвинуть от границ силы агрессивного Альянса.

Это 18 мая на марафоне "Новые горизонты" сказал известный телеведущий и журналист Владимир Соловьёв.

По его словам, Главнокомандующий чётко сформулировал цели и задачи и когда мы их достигнем, так нас все "начнут сразу любить".

Также Соловьёв сравнил поведение сдающихся с завода "Азовсталь" националистов "Азова"* с разгромленными немцами, всеми силами старавшимися откреститься от своих многочисленных преступлений.

Сказал телеведущий и про Зеленского.

"Реально, когда слушаешь Зеленского и думаешь — мужик, ты выдыхай, так же нельзя. Он говорит, что он хочет встречаться с нашим президентом. Ему надо с врачом наркологом полгода жить. Какая встреча, о чём он? Человек не понимает, что он несёт. И вот это шмыганье носом, да его лечить надо. Он уже перегородку сжёг", — сообщает Соловьёв.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.