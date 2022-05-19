Спецоперация на Украине — это только эпизод в споре РФ с НАТО, где Россия требует отодвинуть от границ силы агрессивного Альянса.
Это 18 мая на марафоне "Новые горизонты" сказал известный телеведущий и журналист Владимир Соловьёв.
По его словам, Главнокомандующий чётко сформулировал цели и задачи и когда мы их достигнем, так нас все "начнут сразу любить".
Также Соловьёв сравнил поведение сдающихся с завода "Азовсталь" националистов "Азова"* с разгромленными немцами, всеми силами старавшимися откреститься от своих многочисленных преступлений.
Сказал телеведущий и про Зеленского.
"Реально, когда слушаешь Зеленского и думаешь — мужик, ты выдыхай, так же нельзя. Он говорит, что он хочет встречаться с нашим президентом. Ему надо с врачом наркологом полгода жить. Какая встреча, о чём он? Человек не понимает, что он несёт. И вот это шмыганье носом, да его лечить надо. Он уже перегородку сжёг", — сообщает Соловьёв.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.