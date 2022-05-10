The Atlantic: Великобритания намерена перекроить мир с помощью НАТО и G7

В Лондоне убеждены, что Североатлантический альянс должен расширять свою миссию, а планы стран "Большой семёрки" в будущем могут превратиться в экономическое оружие. Кроме того, по мнению британских чиновников, Запад слишком долго "стеснялся" своей истории, и теперь он снова должен стать мировым лидером. Об этом сообщил автор The Atlantic Том Мактаг.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что планирует поспособствовать расширению полномочий НАТО и укрепить влияние Большой семерки (G7).

"Забудьте о том, чтобы пытаться заставить Москву и Пекин играть по правилам, — они не станут этого делать", — отмечает Мактаг.

Аналитик подчёркивает, что все намерения Лондона являются ошибочными, поскольку Великобритания "парализована" разногласиями внутри страны. Однако украинский конфликт стал для британской власти некой "инъекцией" энергии.