В Лондоне убеждены, что Североатлантический альянс должен расширять свою миссию, а планы стран "Большой семёрки" в будущем могут превратиться в экономическое оружие. Кроме того, по мнению британских чиновников, Запад слишком долго "стеснялся" своей истории, и теперь он снова должен стать мировым лидером. Об этом сообщил автор The Atlantic Том Мактаг.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что планирует поспособствовать расширению полномочий НАТО и укрепить влияние Большой семерки (G7).
"Забудьте о том, чтобы пытаться заставить Москву и Пекин играть по правилам, — они не станут этого делать", — отмечает Мактаг.
Аналитик подчёркивает, что все намерения Лондона являются ошибочными, поскольку Великобритания "парализована" разногласиями внутри страны. Однако украинский конфликт стал для британской власти некой "инъекцией" энергии.
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