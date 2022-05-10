ГД не примет закон, запрещающий упоминание в СМИ имён уехавших артистов

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Госдума не будет принимать законы, которые запрещают упоминать в средствах массовой информации имена уехавших из России артистов.

"Законодатели не намерены принимать законы, запрещающие упоминать в СМИ имена граждан, покинувших Россию в связи со специальной военной операцией на Украине", — отметил он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине.