Медведев: Европа не протянет и недели без российского газа

Европа не протянет без поставок российского газа и неделю, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так политик отреагировал на сообщение Еврокомиссии о том, что в ЕС допускают возможность платить за энергоносители в рублях.

Медведев с иронией отметил, что российские власти ценят "принципиальность и последовательность" европейских коллег.

"По свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без российского газа не более шести месяцев. Ну а если серьёзно, то и недели не протянут", — заявил Медведев.

Кроме того, зампред подчеркнул, что в ЕК признали "что указ Президента России всё-таки может применяться европейским бизнесом".