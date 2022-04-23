Европа не протянет без поставок российского газа и неделю, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так политик отреагировал на сообщение Еврокомиссии о том, что в ЕС допускают возможность платить за энергоносители в рублях.
Медведев с иронией отметил, что российские власти ценят "принципиальность и последовательность" европейских коллег.
"По свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без российского газа не более шести месяцев. Ну а если серьёзно, то и недели не протянут", — заявил Медведев.
Кроме того, зампред подчеркнул, что в ЕК признали "что указ Президента России всё-таки может применяться европейским бизнесом".
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