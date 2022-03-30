Историк Подберёзкин: США не грозит Нюрнберг за создание биолабораторий

Директор Центра военно-политических проблем, историк Алексей Подберёзкин рассказал, сможет ли Россия привлечь к ответственности США за организацию биолабораторий на Украине, где создавалось биологическое оружие.

По словам Подберёзкина, Россия может уничтожить американские биолаборатории, откуда и так уже были вывезены все материалы и препараты, однако результаты этой деятельности останутся. Да, на Украине их не будет, но они останутся в других странах, отметил историк.

Он усомнился в том, что США грозит Нюрнбергский трибунал за создание подобных лабораторий.

"Нюрнберг был результатом деятельности согласия держав-победительниц, и только победитель всегда может судить международным судом. А вот если Россия станет таковым в отношениях с США, тогда, возможно, и состоится подобный суд, тем более судить-то их есть за что, причём многократно", — сообщил Подберёзкин в беседе с argumenti.ru.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что после после сбора доказательств военно-биологической деятельности США на территории Украины весь цивилизованный мир узнает, как США продолжали традиции Третьего рейха, совершая антигуманные эксперименты над украинцами.