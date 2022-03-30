Директор Центра военно-политических проблем, историк Алексей Подберёзкин рассказал, сможет ли Россия привлечь к ответственности США за организацию биолабораторий на Украине, где создавалось биологическое оружие.
По словам Подберёзкина, Россия может уничтожить американские биолаборатории, откуда и так уже были вывезены все материалы и препараты, однако результаты этой деятельности останутся. Да, на Украине их не будет, но они останутся в других странах, отметил историк.
Он усомнился в том, что США грозит Нюрнбергский трибунал за создание подобных лабораторий.
"Нюрнберг был результатом деятельности согласия держав-победительниц, и только победитель всегда может судить международным судом. А вот если Россия станет таковым в отношениях с США, тогда, возможно, и состоится подобный суд, тем более судить-то их есть за что, причём многократно", — сообщил Подберёзкин в беседе с argumenti.ru.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что после после сбора доказательств военно-биологической деятельности США на территории Украины весь цивилизованный мир узнает, как США продолжали традиции Третьего рейха, совершая антигуманные эксперименты над украинцами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.