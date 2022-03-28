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Автор Елена Федорова

США продолжили традиции Третьего рейха в биолабораториях на Украине

Мир

Штаты, развёртывая военно-биологическую деятельность на Украине, продолжили традиции Третьего рейха, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, и РФ намерена это доказать.

США продолжили традиции Третьего рейха в биолабораториях на Украине

"В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что президент США Джо Байден и его окружение до последнего будут отрицать наличие биологического и химического оружия на Украине, однако, по его мнению, это только попытка изобразить хорошую мину при плохой игре.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина николай патрушев
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