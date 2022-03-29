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Автор Николай Ткаченко

Носович: ключевой вопрос переговоров с Украиной – гарантии для России

Политика

Гарантии для Украины, о которых шла речь на переговорах в Стамбуле 28 марта, это вопрос второго порядка. Главным сейчас должен быть вопрос о гарантиях для России. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Носович.

Носович: ключевой вопрос переговоров с Украиной – гарантии для России

Эксперт считает, что Украина будет теперь пытаться повязать половину мира необходимостью заниматься её проблемами, но этот вопрос глубоко второстепенный. А ключевой должна быть тема того, как будут выполняться любые достигнутые с Украиной соглашения и не превратятся ли они в новый многолетний "адский цирк", как это было с Минскими соглашениями.

"Военное присутствие России на Украине, полная свобода в политической деятельности и массовых коммуникаций, отсутствие цензуры и репрессий для тех, кто настроен на взаимодействие с Москвой — вот это уже что-то похожее на гарантии для России. По такому кругу вопросов должны вестись основные переговоры", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия москва украина стамбул александр носович
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