Продолжение конфликта между Россией и Украиной не выгодно никому. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, обращаясь к членам российской и украинской делегаций, прибывших на переговоры в Стамбул, перед их встречей.
Турецкий лидер заметил, что в войне не бывает победителей, а также выразил надежду на положительный результат встречи.
"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", — цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, Турцию глубоко огорчает ситуация на Украине, так как страна является соседом и другом обеих сторон конфликта. Эрдоган призвал делегации договориться об установлении прекращения огня, пообещав оказать любую поддержку для упрощения процесса переговоров.
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