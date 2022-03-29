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Автор Николай Ткаченко

Президент Турции выразил надежду на результат переговоров России и Украины

Мир

Продолжение конфликта между Россией и Украиной не выгодно никому. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, обращаясь к членам российской и украинской делегаций, прибывших на переговоры в Стамбул, перед их встречей.

Турецкий лидер заметил, что в войне не бывает победителей, а также выразил надежду на положительный результат встречи.

"Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, Турцию глубоко огорчает ситуация на Украине, так как страна является соседом и другом обеих сторон конфликта. Эрдоган призвал делегации договориться об установлении прекращения огня, пообещав оказать любую поддержку для упрощения процесса переговоров.

 

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
турция стамбул реджеп эрдоган
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