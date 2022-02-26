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Автор Ольга Лазарева

Савельев предложил лишить Матвеева депутатского статуса

Политика

В Telegram-канале депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева появилась запись: "Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев".

Савельев предложил лишить Матвеева депутатского статуса

По этому поводу Pravda.Ru дал комментарий депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев:

— Заявление депутата Госдумы Михаила Матвеева в столь тяжелый для нашей страны момент — не что иное, как трусость, подлость и самое настоящее предательство.

Пока наши войска с оружием в руках отстаивают право России на безопасное будущее, некоторые так называемые депутаты, поправ свою обязанность ориентироваться на мнение своих избирателей, низкопоклонствуют перед Западом.

Избиратели Матвеева уже сказали своё веское слово, массово выразив своё возмущение в социальных сетях. Считаю, что Матвеев потерял право на статус народного избранника и должен немедленно сложить свой мандат.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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