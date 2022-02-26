Савельев предложил лишить Матвеева депутатского статуса

В Telegram-канале депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева появилась запись: "Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев".

По этому поводу Pravda.Ru дал комментарий депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев:

— Заявление депутата Госдумы Михаила Матвеева в столь тяжелый для нашей страны момент — не что иное, как трусость, подлость и самое настоящее предательство.

Пока наши войска с оружием в руках отстаивают право России на безопасное будущее, некоторые так называемые депутаты, поправ свою обязанность ориентироваться на мнение своих избирателей, низкопоклонствуют перед Западом.