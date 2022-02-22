Порошенко: Кремль толкает мир на грань новой мировой войны

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что Москва своим решением о признании независимости ЛНР и ДНР толкает мир на грань новой мировой войны.

По словам политика, президент России Владимир Путин избрал "конфронтацию и окончательно разрушил международную систему правопорядка, созданную после периода холодной войны". Бывший глава государства сообщил, что жестко осуждает решение Кремля по "признанию независимости" так называемых ДНР и ЛНР.

"Должен подчеркнуть: своим сегодняшним преступным решением Кремль толкает мир на грань новой мировой войны, хотя первым его адресатом является Украина. Путин так ненавидит наш суверенитет, ему так "болит" наша независимость, он так не хочет видеть наш успех", — написал на своей странице в Facebook Порошенко.

Он считает, что своим решением Россия легализует свою многолетнюю оккупацию украинской территории. Экс-президент выступил за введения санкций против Владимира Путина и его окружения, членов заседания Совбеза России, которое состоялось 21 февраля, а также российских олигархов и депутатов обеих палат российского парламента.

Напомним, днем ранее на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

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