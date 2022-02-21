Накануне российский МИД опубликовал возражения, где тщательно разбирается письменный ответ Соединённых Штатов по предложенным гарантиям безопасности.
Дипломаты РФ, ссылаясь на международное право, подготовили юридически выверенный документ и его уже передали американскому послу Джону Салливану.
Министерство отмечает, что Вашингтон уклонился от прямого ответа на проект договора о гарантиях безопасности. США предлагалось отказаться от расширения НАТО и перестать создавать военные базы в государствах, которые не выходят в военный Блок. Весь инфраструктурный потенциал Альянса предлагается вернуть к состоянию на 1997 г., именно тогда Кремль и Евросоюз подписали Основополагающий акт РФ - НАТО.
Как следует из ответа американской стороны, там проигнорировали пакет предложений. Вашингтон готов обсуждать отдельные положения по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако весь договор комплексно Запад принимать не намерен. Российский МИД уже ответил, что одобренные к обсуждению вопросы, разумеется, важны, но рассматривать их отдельно от общих гарантий безопасности нет смысла. Это принципиальный элемент инициативы Москвы, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.
Хоть Россия и оставила открытой "дверь для дипломатии", Вашингтон утверждает о нарушении Кремлём правил, установленных после "холодной войны". Энтони Блинкен, уже заявил, что Россия хочет спровоцировать кризис глобального масштаба, а это якобы приведет к катастрофическим результатам. Вторит Блинкену и вице-президент Штатов Камала Харрис, которая назвала североатлантический Альянс единственным мировым гарантом безопасности.
У США нет возможности пойти навстречу предложениям Москвы, ибо тогда будет окончательно разрушено их доминирование в мире. А значит, Джо Байден будет продолжать разжигать истерию про вероятное "нападение России" на Украину, и у Владимира Путина не остаётся вариантов, кроме как принять решение об ответе для собственного формирования контуров безопасности страны.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.