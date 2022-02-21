Россия сама определит контуры своей безопасности

Накануне российский МИД опубликовал возражения, где тщательно разбирается письменный ответ Соединённых Штатов по предложенным гарантиям безопасности.

Дипломаты РФ, ссылаясь на международное право, подготовили юридически выверенный документ и его уже передали американскому послу Джону Салливану.

Министерство отмечает, что Вашингтон уклонился от прямого ответа на проект договора о гарантиях безопасности. США предлагалось отказаться от расширения НАТО и перестать создавать военные базы в государствах, которые не выходят в военный Блок. Весь инфраструктурный потенциал Альянса предлагается вернуть к состоянию на 1997 г., именно тогда Кремль и Евросоюз подписали Основополагающий акт РФ - НАТО.

Как следует из ответа американской стороны, там проигнорировали пакет предложений. Вашингтон готов обсуждать отдельные положения по контролю над вооружениями и снижению рисков. Однако весь договор комплексно Запад принимать не намерен. Российский МИД уже ответил, что одобренные к обсуждению вопросы, разумеется, важны, но рассматривать их отдельно от общих гарантий безопасности нет смысла. Это принципиальный элемент инициативы Москвы, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Хоть Россия и оставила открытой "дверь для дипломатии", Вашингтон утверждает о нарушении Кремлём правил, установленных после "холодной войны". Энтони Блинкен, уже заявил, что Россия хочет спровоцировать кризис глобального масштаба, а это якобы приведет к катастрофическим результатам. Вторит Блинкену и вице-президент Штатов Камала Харрис, которая назвала североатлантический Альянс единственным мировым гарантом безопасности.

У США нет возможности пойти навстречу предложениям Москвы, ибо тогда будет окончательно разрушено их доминирование в мире. А значит, Джо Байден будет продолжать разжигать истерию про вероятное "нападение России" на Украину, и у Владимира Путина не остаётся вариантов, кроме как принять решение об ответе для собственного формирования контуров безопасности страны.