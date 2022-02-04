Депутат Госдумы Пискарёв предложил ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ужесточить ответственность за пропаганду или оправдание педофилии.

"Очевидно, что эти граждане (пропагандирующие или оправдывающие педофилию. — Ред.) представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия — это нормально", они могут перейти к насилию", — сказал Пискарев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что комитет Госдумы по безопасности будет продолжать работу по выявлению ресурсов, пропагандирующих или оправдывающих педофилию, чтобы добиваться их блокировки.

Ранее Госдума приняла законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, надругавшихся над детьми в возрасте до 18 лет (раньше было до 14 лет). Также данная мера наказания распространилась на преступников, которые надругались над двумя и более детьми, и ситуации, когда указанные деяния сопряжены с другими тяжкими преступлениями.

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