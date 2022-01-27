Военный политолог рассказал, сколько нужно будет продержаться Донбассу

Украина наращивает численность войск в Донбассе, стягивая туда дополнительные силы, пока идут переговоры России с США и странами НАТО. И более чем возможно ожидать какой-то провокации со стороны Киева, на которую Россия будет вынуждена отвечать. Такое мнение высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире YouTube-канала Украина.ру.

Аналитик считает, что Украина может попытаться напасть, например, захватив какой-то кусок территории Донбасса или город (Докучаевск или Славяносербск), чтобы посмотреть на реакцию России. Если она не поддержит республики открыто, то это будет признаком слабости и сигналом того, что можно и дальше силовым путем захватывать территорию ЛДНР.

Если же Россия отреагирует военным путем, то это подтвердит развязанную против неё кампанию, и можно вводить санкции, более интенсивно подключать европейские страны к кампании давления на РФ, добавил эксперт.

По его словам, задача Донбасса в течение кратчайшего времени в случае наступления будет заключаться в сдерживании ВСУ, которое будет проходить в сопровождении специалистов и технических средств стран НАТО.

То есть задача корпусов Народной милиции - максимально возможно сдерживать наступление, пока не будет принято решение о задействовании войск Южного военного округа для остановки и разгрома наступающих группировок ВСУ, заключил политолог.

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