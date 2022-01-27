На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2

На Украине заявили, что президент России Владимир Путин пренебрёг европейским законодательством и провернул трюк с созданием немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG.

Такое мнение выразил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, создание дочернего предприятия является некой манипуляцией с российской стороны. Однако напомним, что на этот шаг пришлось пойти, чтобы выполнить требования регулятора ФРГ.

"Путин продолжает демонстрировать своё полное пренебрежение к Европе и её законодательству. На этот раз речь идёт о создании дочерней компании Газпрома "Gas for Europe", которую он хочет сделать владельцем и оператором части Северного потока-2, которая проходит по территории Германии", — написал он в публикации.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию.

"Я на 100% уверен в том, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Есть экономическая потребность. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад", — высказался он.Yf

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