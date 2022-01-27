EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2

Мир

На Украине заявили, что президент России Владимир Путин пренебрёг европейским законодательством и провернул трюк с созданием немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG.

На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2

Такое мнение выразил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, создание дочернего предприятия является некой манипуляцией с российской стороны. Однако напомним, что на этот шаг пришлось пойти, чтобы выполнить требования регулятора ФРГ.

"Путин продолжает демонстрировать своё полное пренебрежение к Европе и её законодательству. На этот раз речь идёт о создании дочерней компании Газпрома "Gas for Europe", которую он хочет сделать владельцем и оператором части Северного потока-2, которая проходит по территории Германии", — написал он в публикации.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию.

"Я на 100% уверен в том, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Есть экономическая потребность. Газ стоит на споте 2 тысячи евро периодически. Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад", — высказался он.Yf 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия газпром украина нафтогаз германия владимир путин северный поток-2
Новости
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Прокуратура Германии обвинила российского ученого в шпионаже
На Украине Путина обвинили в пренебрежении европейским правом из-за СП-2
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе
Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США
Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"
Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
В МИД РФ заявили о неприемлемости "даже мысли" о войне с Украиной
Последние материалы
Могут ли сладкоежки в детстве стать алкоголиками в будущем?
Как помочь ребенку не зависеть от гаджетов: советы родителям
Военный политолог оценил перспективы возобновления переговоров по ДРСМД
Экс-посол Болгарии в РФ рассказал об истинных целях России в переговорах с США
В Киргизии заявили о перестрелках с пограничниками Таджикистана на границе
Осложнения нервной анорексии, которые могут привести к смерти
Экспозиция "История зимних Олимпийских игр" откроется на "Роза Хутор"
Очки-хамелеоны нужно "дрессировать"
Троих подростков задержали за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде
Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Ирина Шлионская Как натренировать память? Больше читайте! Ирина Шлионская Любовь Степушова Заставит ли "нормандский формат" сделать Зеленского невозможное Любовь Степушова Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Мир. Новости мира
В Болгарии инициировали расторжение соглашения с США о военных базах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников