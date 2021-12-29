ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать "Мемориал"*

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к властям России с просьбой не предпринимать действия по ликвидации признанного в России НКО-иноагентом "Мемориала".

"Президент секции ЕСПЧ, которому была распределена эта жалоба, решил уведомить правительство России о том, что в интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций, которые являются сторонами дела, должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13", — цитирует ТАСС письмо из ЕСПЧ.

Эта жалоба на закон об иностранных агентах была подана в 2013 году 11 российскими некоммерческими организациями, в числе которых был и "Мемориал".

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. А 28 декабря Верховный суд принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году.

Решение о ликвидации "Мемориал" прокомментировали власти ряда европейских государств и США.

В частности, министр иностранных дел Элизабет Трасс высказала обеспокоенность решением Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", назвав этот шаг ударом по свободе слова в России.

Об осуждении властями США ликвидации "Мемориала" заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

В МИД Германии заявили, что ликвидация общества "Мемориал" противоречит обязательствам России в области защиты гражданских прав.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать судебные решения, поскольку никогда этого не делают.

* "Мемориал" признан в России иноагентом