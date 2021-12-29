EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол РФ в Анкаре: десятки россиян умерли от коронавируса после Турции
Юрист заявил, что Россия может вернуть смертную казнь уже сегодня
Россияне не рады возвращению Панина на родину: "Зачем ты сюда припёрся"
Московские полицейские разбили рэперу голову за то, что он назвал их "мусором"
Андрей Малахов собирается отметить Новый год "по-читински"
Кинолог: собаку лучше не брать с собой в новогоднюю ночь на салюты
Кадыров: не состою в близком окружении Путина, но могу позвонить ему
Врач назвала закуски, которые опасно употреблять с алкоголем
Умная колонка Amazon чуть не убила ребёнка

ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать "Мемориал"*

Политика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к властям России с просьбой не предпринимать действия по ликвидации признанного в России НКО-иноагентом "Мемориала".

ЕСПЧ попросил Россию не ликвидировать "Мемориал"*

"Президент секции ЕСПЧ, которому была распределена эта жалоба, решил уведомить правительство России о том, что в интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций, которые являются сторонами дела, должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13", — цитирует ТАСС письмо из ЕСПЧ.

Эта жалоба на закон об иностранных агентах была подана в 2013 году 11 российскими некоммерческими организациями, в числе которых был и "Мемориал".

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. А 28 декабря Верховный суд принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году.

Решение о ликвидации "Мемориал" прокомментировали власти ряда европейских государств и США.

В частности, министр иностранных дел Элизабет Трасс высказала обеспокоенность решением Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", назвав этот шаг ударом по свободе слова в России.

Об осуждении властями США ликвидации "Мемориала" заявил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

В МИД Германии заявили, что ликвидация общества "Мемориал" противоречит обязательствам России в области защиты гражданских прав.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать судебные решения, поскольку никогда этого не делают.

* "Мемориал" признан в России иноагентом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Вирусолог: нужно 100 дней, чтобы создать вакцину против “омикрона”
Марат Башаров поделился своей мечтой
Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов
Посол РФ в Анкаре: десятки россиян умерли от коронавируса после Турции
Юрист заявил, что Россия может вернуть смертную казнь уже сегодня
Россияне не рады возвращению Панина на родину: "Зачем ты сюда припёрся"
Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов
Путин разрешит упрощённо получать гражданство "при изменении границ" РФ
Московские полицейские разбили рэперу голову за то, что он назвал их "мусором"
Путин объявил о готовности к работе "Северного потока-2"
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Ирина Шлионская Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов Ирина Шлионская Андрей Мартынюк Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов Андрей Мартынюк Ирина Гусакова Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников