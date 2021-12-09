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AP: Украина вряд ли сможет стать членом НАТО в ближайшее время

Политика

Представители Госдепа США заявили, что Киев вряд ли получит одобрение по вступлению в Североатлантический альянс в ближайшие годы, передаёт Associated Press.

AP: Украина вряд ли сможет стать членом НАТО в ближайшее время

По словам источника издания, высокопоставленные члены Государственного департамента уже указали властям Украины, что в последующие 10 лет стране, скорее всего, не одобрят членство в НАТО.

В публикации также сказано, что президенту США Джо Байдену придётся "изощрять желания" главы Украины Владимира Зеленского по вступлению в альянс.

"Штаты и НАТО отвергают требование Путина о том, чтобы Киев навсегда отказался от членства в западном военном альянсе", — говорится в материале.

Зимой 2019 года украинский парламент утвердил изменения в Конституцию, закрепив курс государства в Евросоюз и НАТО. Сейчас у страны есть лишь статус партнёра Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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