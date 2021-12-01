МИД: Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым частью России.

По словам главы дипломатического ведомства, Минску не нужны юридические подтверждения таких взглядов, передаёт "Интерфакс".

Он также подчеркнул, что РФ и Белоруссия находятся в союзнических отношениях. Однако даже государствам, у которых нет такого формата связей с Россией, не требуется принимать специальных законов, чтобы подкрепить свою позицию, подчеркнул Лавров.

"Лукашенко ясно сказал, что Крым — часть России. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году", — заключил глава МИД.

Накануне, 30 ноября, президент Белоруссии сказал, что считает полуостров российской территорией. В будущем он намерен посетить Крым вместе с Владимиром Путиным.

В ответ на это руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил Лукашенко "болезненными мерами", однако не уточнил, какие именно санкции планируется утвердить в отношении Белоруссии.

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