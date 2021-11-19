"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ

Министерства иностранных дел Франции и Германии недовольны тем, что российский МИД обнародовал фрагменты переписки глав дипломатических ведомств трёх стран, касающейся урегулирования внутриукраинского кризиса.

Российская сторона считает, что настало время "говорить по существу", а, по словам Сергея Лаврова, его коллеги "достали" тем, что "делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления".

"Мы рассматриваем этот шаг как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", — заявила 18 ноября пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр, добавив, что "Германия и Франция уже несколько месяцев работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира".

Аналогичным образом прокомментировали публикацию и в МИД ФРГ.

Российская сторона считает, что партнёры в Париже и Берлине опять уклоняются от обсуждения проблемы. Мнение МИД РФ выразила Мария Захарова в своём ТГ-канале:

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