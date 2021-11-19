EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бензин подорожает из-за Яндекса
В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица
В полиции США не подтвердили смерть Гюлена
Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию
В турецком СМИ утверждают, что Фетхуллах Гюлен мёртв
Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в её квартире
Собчак показала, как отпраздновала пятилетие сына Платона
Путин поручил договориться с Соломоновыми островами

"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ

Политика

Министерства иностранных дел Франции и Германии недовольны тем, что российский МИД обнародовал фрагменты переписки глав дипломатических ведомств трёх стран, касающейся урегулирования внутриукраинского кризиса.

Российская сторона считает, что настало время "говорить по существу", а, по словам Сергея Лаврова, его коллеги "достали" тем, что "делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления".

"Мы рассматриваем этот шаг как противоречащий дипломатическим правилам и обычаям", — заявила 18 ноября пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр, добавив, что "Германия и Франция уже несколько месяцев работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира".

Аналогичным образом прокомментировали публикацию и в МИД ФРГ.

Российская сторона считает, что партнёры в Париже и Берлине опять уклоняются от обсуждения проблемы. Мнение МИД РФ выразила Мария Захарова в своём ТГ-канале:

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Решительный шаг России. Захарова о том, зачем показали переписку Лаврова по "нормандскому формату"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Вознесенский рассказал, когда неопасна ревакцинация
Путин рассказал, как он видит российскую внешнюю политику
"Давайте уже по фактам": Захарова ответила на возмущение МИД Франции и ФРГ
Бензин подорожает из-за Яндекса
В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих
Дочь Хлебниковой назвала причину пожара, в котором пострадала певица
В полиции США не подтвердили смерть Гюлена
Религиовед Дворкин нашёл причину, по которой Госдеп обвиняет Россию
В турецком СМИ утверждают, что Фетхуллах Гюлен мёртв
Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в её квартире
Популярное
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей

В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.

Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников