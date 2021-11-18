Вместо оправданий - сухие факты: зачем МИД РФ обнародовал переписку дипломатов

Публикация российским МИД фрагментов переписки Сергея Лаврова с главами дипломатических ведомств Франции и Германии — небывалое доселе событие. Поэтому оно вызвало шквал обсуждений на самых разных площадках.

Хотя, казалось бы, обсуждать тут совершенно нечего, ведь ответ на вопрос "зачем?" предварял публикацию:

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции" и "искажения" позиции России по "внутриукраинскому урегулированию".

Тем не менее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ещё раз, что публикация вызвана тем, что Москву в последнее время часто обвиняют в саботировании встреч "в минском формате" (читай: встреч по украинскому урегулированию — прим. ред). Причём, по словам дипломата, обвиняют как раз те люди, "которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку".

К слову, согласно последнему заявлению, МИД России до сих пор не увидел реакции на публикацию переписки Сергея Лаврова с Хайко Маасом и Ле Дрианом из Берлина и Парижа.