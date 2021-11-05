Меркель: необходимо сохранить диалог с Россией

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау заявила о необходимости сохранения диалога между Россией и Европой.

"Отношения Германии и России всегда были особенными", — сказала Меркель, слова которой приводит ТАСС.

По её словам, присоеденение Крыма к РФ и ситуация на Украине нарушили порядок в Европе, но это не должно исключать диалог с Россией.

Напомним, что 26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель официальное письмо — уведомление об окончании полномочий канцлера Германии. В данный момент она работает в статусе "исполняющей обязанности" канцлера Федеративной Республики Германия. "Пенсионеркой" фрау Меркель станет лишь после того, как новое правительство страны будет сформировано и назначит ей преемника. Ожидается, что им станет социал-демократ Олаф Шольц.

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