Объединение России и Белоруссии в Союзное государство может стать началом возрождения СССР. Оценив плюсы такой формы, бывшие советские республики вполне могут захотеть присоединиться.
Так считает Леонид Калашников, глава Думского комитета по делам СНГи евразийской интеграции.
В интервью URA. RU политик перечислил некоторые "привлекательные качества" Союзного государства:
Калашников уверен, что "этому и будет посвящена встреча президентов России и Белоруссии 4 ноября".
Напомним, сегодня у лидеров двух стран запланированы переговоры в режиме видеоконференции. На нём, как было анонсировано, Путин и Лукашенко намерены утвердить несколько документов и программ, направленных на реализацию положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также проанализировать первые итоги торгово-экономического сотрудничества.
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