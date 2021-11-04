У Союзного государства есть шанс стать новым СССР

Объединение России и Белоруссии в Союзное государство может стать началом возрождения СССР. Оценив плюсы такой формы, бывшие советские республики вполне могут захотеть присоединиться.

Так считает Леонид Калашников, глава Думского комитета по делам СНГи евразийской интеграции.

В интервью URA. RU политик перечислил некоторые "привлекательные качества" Союзного государства:

отсутствие границы,

возможность работать и учиться на территории друг друга без всяких разрешений,

отсутствие необходимости переводить документы, к примеру, водительские права на другой язык,

общие законы.

Калашников уверен, что "этому и будет посвящена встреча президентов России и Белоруссии 4 ноября".

Напомним, сегодня у лидеров двух стран запланированы переговоры в режиме видеоконференции. На нём, как было анонсировано, Путин и Лукашенко намерены утвердить несколько документов и программ, направленных на реализацию положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также проанализировать первые итоги торгово-экономического сотрудничества.