Литва на грани обморока:хоть бы Запад не угораздило признать Союзное государство

Коллективный Запад должен объединиться и не признать Союзное государство России и Белоруссии.

С таким предложением приехал в США глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис. И озвучил его во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.

От новой фантазии своего министра дар речи потеряли даже СМИ Литвы. По крайней мере ни одно издание не опубликовало эту новость до возвращения Ландсбергиса из поездки.

Что означает его предложение и чем оно вызвано, глава МИД пояснил журналистам в телефонном интервью. По его словам, "большое беспокойство вызывает политическое и военное сближение Москвы и Минска".

У кого, кроме него, "вызывает опасение Союзное государство" — Ландсбергис перечислить затруднился, но настаивает:

"Нужно быть готовыми к политике непризнания нового образования, если государства всё же станут едиными. Нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договоры. Это должно быть ясно сказано голосом Запада".

Странности заявления

Выступая с таким "судьбоносным" предложением, чиновник из Вильнюса как-то забыл, что с легитимностью и отношением к ней в мире вообще какая-то "напряжёнка":

с новым, никем не избранным правительством Афганистана Запад готов вести переговоры;

на Украине вообще уже второй подряд президент приходит к власти в результате госпереворота — и с ними обоими — С Порошенко и Зеленским — "коллективный Запад" активно работает, а для Литвы они вообще — "братья и партнёры";

про "официально признанную" Литвой президентом Белоруссии Тихановскую, наверное, и напоминать главе литовской дипломатии не стоит…

Зачем Литва опять начинает истерить

Здесь, по мнению аналитиков, всё просто: Ландсбергис — извечный "борец против России", и его задача — разжигать русофобию любыми способами. А тут и повод искать долго не пришлось:

"Продолжение интеграции означает, что русские войска будут стоять на границе с Литвой", — нервничает Ландсбергис, а с ним и весь официальный Вильнюс, взывающий к США о военной помощи, чтобы "уравновесить баланс весов безопасности, которые сейчас явно перевешиваются в неблагоприятном направлении".