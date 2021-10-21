Политолог назвал самую ожидаемую тему на пресс-конференции Путина

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин предположил, какие темы будут подняты на ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина в 2021 году.

По его словам, больше всего вопросов журналисты зададут по поводу пандемии коронавируса, ведь в последнее время в стране отмечается высокий рост заболеваемости.

"Самая ожидаемая тема — это, конечно, новое пришествие COVID-19. Эпидемия не заканчивается. Также, безусловно, будут вопросы о состоянии экономики на фоне коронавирусной инфекции. Возможно, такую проблему поднимут по той причине, что сегодня всё более необходимыми становятся не просто какие-то новые экономические меры, а смена моделей экономического развития России. Тем более что поправки в Конституцию страны, принятые недавно, создали для этого серьёзную основу", — подчеркнул Зудин.

Он добавил, что не обойдётся без вопросов по социальной политике, мерам поддержки населения, геополитической ситуации в мире.

В конце 2021 года Путин собирается провести большую пресс-конференцию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С форматом проведения мероприятия в Кремле ещё не определились. Он будет зависеть от эпидемиологической ситуации по COVID-19.

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