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Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию

Общество

Ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина планируют провести в этом году. В каком формате пройдёт общение с журналистами и гражданами, в Кремле не уточнили. 

Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в каком ключе будет проведена конференция, пока непонятно из-за пандемии коронавируса. Формат определят исходя из эпидемиологической ситуации. 

Однако, как уточнил Песков, мероприятие планируют провести до конца 2021 года, передаёт ТАСС. 

Ежегодная пресс-конференция с президентом пройдёт уже в 20-й раз. Первая встреча Путина с журналистами прошла в 2001 году. В пандемийный 2020-ый формат изменили, в Ново-Огарёво присутствовал только определённый пул СМИ, остальные находились на онлайн-связи. Тогда же вопросы президенту могли задать и жители страны по телефону. 

Ранее Pravda.Ru опубликовала рейтинг президентов. Так, согласно опросу, мир больше доверяет Путину, чем лидерам США и Китая. 

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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