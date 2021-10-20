Путин примет рамочное решение по новым антикоронавирусным мерам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам, а кабинет министров и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции займутся их реализацией.

По словам Пескова, от лидера страны не нужно ждать методологических инструкций, поскольку все разъяснения должен давать оперштаб и правительство, а глава государства "принимает рамочные, концептуальные решения".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней из-за обострения ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах предложено ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

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