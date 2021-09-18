Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня

Вооруженные силы Китая провели военные учения около Тайваньского пролива. Учения проходили в режиме реального боя после прохода через пролив ракетного эсминца США. Об этом заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Китая Ши И.

"Военные учения состоялись накануне, 17 сентября. В воздухе и на море были использованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики", — приводит ТАСС слова Ши И.

Вместе с тем в соцсети WeChat появился документ, в котором говорится о цели военных маневров Китая. В частности, сказано, что военные учения направлены на обеспечение безопасности в районе Тайваньского пролива, а также повышение боеспособности вооруженных сил КНР.

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