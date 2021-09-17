Путин отказался от приглашения Байдена приехать на встречу по климату

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается участвовать в мероприятии, организованном лидером США Джо Байденом.

Речь идёт о встрече по энергетике и климату. Российская сторона по дипломатическим каналам согласовывает своего участника, который поедет на заседание, однако это будет не глава государства, а другой политик.

"В планах у президента нет этой встречи", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Также президент пока не собирается участвовать в Генеральной ассамблее ООН. Однако, по словам Дмитрия Пескова, всё может измениться. Есть вероятность, что расписание Владимира Путина перестроят, и он всё же посетит это мероприятие.

"Собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал", — приводит комментарий государственного деятеля РИА Новости.

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