Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться

Лидер КНР Си Цзиньпин отказался от проведения саммита с президентом США Джо Байденом. Как сообщает издание Financial Times, американский лидер предложил провести встречу, чтобы урегулировать сложные отношения между странами.

"Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях", - пишет FT.

Однако в ходе полуторачасового разговора к общему мнению лидеры не пришли. Лидер КНР отказался встречаться с Байденов и рекомендовал Белому дому подобрать "менее резкий тон в отношении Пекина". США, в свою очередь, расценили ответ Си Цзиньпина, как продолжение "жёсткой игры" в отношении Вашингтона.

Ранее Си Цзиньпин высказался о затяжном конфликте между Китаем и США. По словам лидера КНР, противостояние двух держав поставит под угрозу не только "враждующие" страны, но и весь мир.

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