ЕС продлил на полгода санкции против РФ из-за Украины

В Совете Евросоюза одобрили продление на полгода санкций против ряда российских физлиц и организаций из-за их причастности к действиям против Украины.

"Совет сегодня принял решение продлить санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2022 года", — сообщается на сайте Совета Евросоюза.

В сообщении говорится, что санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других ресурсов.

В санкционном списке находятся 177 физлиц и 48 юрлиц.

Напомним, индивидуальные санкции из-за кризиса на Украине были введены Евросоюзом 17 марта 2014 года.

Кроме того, до 31 января 2022 года действуют санкции ЕС против некоторых секторов российской экономики.

Также были введены ограничительные меры в связи с возвратом в состав России Крыма и Севастополя. Они действуют до 23 июня 2022 года.

"Список лиц и организаций, на которых распространяются санкции, регулярно пересматривается и подлежит периодическому обновлению Советом", — отмечается в сообщении.

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