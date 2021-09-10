РФ и Белоруссия согласовали совместные действия в ответ на санкции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко согласовали в Минске совместные действия двух стран в ответ на применение в отношении них санкций.

Вопрос санкций обсудили на состоявшемся 10 сентября в Минске заседании Совета министров Союзного государства.

В совместном заявлении Михаила Мишустина и Романа Головченко, опубликованном по итогам заседания на сайте правительства РФ, отмечается, что противоречащие международному праву действия некоторых западных стран и структур мешают укреплению экономик России и Белоруссии, а также развитию Союзного государства.

В связи с этим главы двух правительств согласовали "совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций".

В заявлении сообщается также, что на заседании Совета министров в Минске одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 программ, целью которых является укрепление российско-белорусской интеграции.

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