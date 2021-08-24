Лавров: "Крымская платформа" — это искусственно созданная русофобская акция

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Крымская платформа" является русофобской акцией, после которой на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения.

По словам министра, после этой "русофобской акции" на Украине будут искусственно поддерживать антироссийские настроения, чтобы подыграть ультрарадикалам и неонацистам. Украинские власти и лидеры западных стран потакают таким настроениям, отметил глава МИД.

На саммите "Крымская платформа", который прошел в Киеве 23 августа, представители более 40 стран и международных организаций обсуждали вопрос "возвращения" Крыма. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на "Крымской платформе" удалось сформировать мощную международную коалицию "для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".

Ранее Лавров называл мероприятие шабашем, на котором будут пестовать "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинский саммит "антироссийской недружественной инициативой".

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