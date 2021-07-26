EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Томске возбудили уголовное дело на уничтожавшую вакцину медработницу
Лев Лещенко прибыл в Грузию, рискуя повторить участь Познера
Певица МакSим пришла в себя после месячной комы
Эксперты: ЕС угрожает ещё одна пандемия. Но не коронавируса
Дочь главы ОКР принесла России второе золото Олимпиады
Бузова оправдалась за свои неистовые пляски на вечеринке
Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ

Издевательство и шок: Миронов проверил качество воды в Алтайском крае

Политика

В преддверии выборов многие видные политики проводят разного рода поездки и прочие "активности". Оказался в "активистах" и глава "Справедливой России" Сергей Миронов, который побывал в Алтайском крае и был неприятно удивлён "качеством" местной воды.

Издевательство и шок: Миронов проверил качество воды в Алтайском крае

Как сообщает REGNUM, Миронов посети Тальменский район и отметил: над людьми натуральным образом издеваются, поставляя настолько грязную воду. По воспоминаниям политика, в обозримой ретроспективе такой воды он не видел нигде.

"Много езжу по стране, но такой грязной воды, с таким осадком в последнее время не видел. На встрече с губернатором Алтайского края обязательно поставлю вопрос по поводу качества воды.

Это просто издевательство над людьми, что им поставляют такую грязную воду. Такой водой пользоваться нельзя, и я в шоке, что людям выставляют такие высокие тарифы за ржавую воду", — отметил политик.

При этом вода, которую поднимают из скважин, чиста. Но вот уже перед подачей она оказывается грязной — пора бы заняться реконструкцией соответствующих объектов, считает Миронов.

"Если сил у региона для решения проблемы явно не хватит, то я буду подключать федеральный центр", — дал обещание политик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сергей Миронов - лидер партии «Справедливая Россия» (специальный выпуск)
Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Дочь главы ОКР принесла России второе золото Олимпиады
Эксперты: ЕС угрожает ещё одна пандемия. Но не коронавируса
"Лёд тронулся" в вопросе о Курилах
Кому Путин угрожал неотвратимым ударом
Бузова оправдалась за свои неистовые пляски на вечеринке
Эксперт объяснил, почему биткоин резко взлетел в цене
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ
Стешу Маликову увидели в объятиях хоккеиста Капризова
В Швеции опомнились, когда от Швеции почти ничего не осталось
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции опомнились, когда от Швеции почти ничего не осталось Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников