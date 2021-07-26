В преддверии выборов многие видные политики проводят разного рода поездки и прочие "активности". Оказался в "активистах" и глава "Справедливой России" Сергей Миронов, который побывал в Алтайском крае и был неприятно удивлён "качеством" местной воды.
Как сообщает REGNUM, Миронов посети Тальменский район и отметил: над людьми натуральным образом издеваются, поставляя настолько грязную воду. По воспоминаниям политика, в обозримой ретроспективе такой воды он не видел нигде.
"Много езжу по стране, но такой грязной воды, с таким осадком в последнее время не видел. На встрече с губернатором Алтайского края обязательно поставлю вопрос по поводу качества воды.
Это просто издевательство над людьми, что им поставляют такую грязную воду. Такой водой пользоваться нельзя, и я в шоке, что людям выставляют такие высокие тарифы за ржавую воду", — отметил политик.
При этом вода, которую поднимают из скважин, чиста. Но вот уже перед подачей она оказывается грязной — пора бы заняться реконструкцией соответствующих объектов, считает Миронов.
"Если сил у региона для решения проблемы явно не хватит, то я буду подключать федеральный центр", — дал обещание политик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.