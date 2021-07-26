Издевательство и шок: Миронов проверил качество воды в Алтайском крае

В преддверии выборов многие видные политики проводят разного рода поездки и прочие "активности". Оказался в "активистах" и глава "Справедливой России" Сергей Миронов, который побывал в Алтайском крае и был неприятно удивлён "качеством" местной воды.

Как сообщает REGNUM, Миронов посети Тальменский район и отметил: над людьми натуральным образом издеваются, поставляя настолько грязную воду. По воспоминаниям политика, в обозримой ретроспективе такой воды он не видел нигде.

"Много езжу по стране, но такой грязной воды, с таким осадком в последнее время не видел. На встрече с губернатором Алтайского края обязательно поставлю вопрос по поводу качества воды. Это просто издевательство над людьми, что им поставляют такую грязную воду. Такой водой пользоваться нельзя, и я в шоке, что людям выставляют такие высокие тарифы за ржавую воду", — отметил политик.

При этом вода, которую поднимают из скважин, чиста. Но вот уже перед подачей она оказывается грязной — пора бы заняться реконструкцией соответствующих объектов, считает Миронов.

"Если сил у региона для решения проблемы явно не хватит, то я буду подключать федеральный центр", — дал обещание политик.

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