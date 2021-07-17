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20 лет сотрудничества. Вячеслав Володин о российско-китайских отношениях

Политика

В 2001 году лидеры Китайской Народной Республики и России подписали исторический договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В своем Telegram-канале депутат российской государственной думы Вячеслав Володин подвел итоги двадцатилетнего сотрудничества двух сверхдержав. 

Россия Китай

Среди совместных достижений Володин выделил: 

  • Увеличение общего товарооборота в 14 раз (104 млрд. $),
  • Десять лет бесперебойной работы Российско-Китайского нефтепровода,
  • Запуск газопровода "Сила Сибири",
  • Эффективное развитие сфер инфраструктуры, науки, использования мирного атома и других.

Одной из причин успешного и многолетнего сотрудничества между Россией и Китаем депутат считает схожие подходы к решению принципиальных вопросов. 

"Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов" - Вячеслав Володин.

Говоря о российско-китайских взаимоотношениях, депутат делает особый упор на недопустимость однополярного мира. Продвижение идей полицинтризма и равноправия между государствами, а также уважение политических традиций друг друга - это принципы, которые являются основополагающими для обоих участников союза.

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Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем будет продлен
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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