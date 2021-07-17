В 2001 году лидеры Китайской Народной Республики и России подписали исторический договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В своем Telegram-канале депутат российской государственной думы Вячеслав Володин подвел итоги двадцатилетнего сотрудничества двух сверхдержав.
Среди совместных достижений Володин выделил:
Одной из причин успешного и многолетнего сотрудничества между Россией и Китаем депутат считает схожие подходы к решению принципиальных вопросов.
"Это отношения нового типа между двумя супердержавами, построенные на принципах открытости, взаимного уважения, общих интересов" - Вячеслав Володин.
Говоря о российско-китайских взаимоотношениях, депутат делает особый упор на недопустимость однополярного мира. Продвижение идей полицинтризма и равноправия между государствами, а также уважение политических традиций друг друга - это принципы, которые являются основополагающими для обоих участников союза.
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