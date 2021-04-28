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Песков рассказал о главном критерии в вопросе укрупнения регионов

Политика

Идею о том, что некоторые регионы России можно было бы и укрупнить, оценили в Кремле. По мнению властей, шаги к укрупнению возможны, но только в том случае, если с данной инициативой выступят люди, живущие в укрупняемых регионах.

Песков рассказал о главном критерии в вопросе укрупнения регионов

Напомним, что идею про укрепление высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В ходе одной из конференций он подчеркнул, что данная идея — лишь его личное мнение, однако в ряде случаев видна несомненная экономическая целесообразность такого шага.

Комментируя идею, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти не исключают данный вариант, но есть важный момент.

"Это может идти только снизу [по инициативе жителей конкретных регионов], то есть это не может навязываться", — уточнил он.

Точек зрения, отметил Песков, несколько, и конечно, можно говорить про экономику и возможности синергии.

"Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором", — резюмировал он.

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Путин рассказал о риске укрупнения регионов
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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