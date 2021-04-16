Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, проведшая 18 месяцев в американской тюрьме, обрадовалась санкциям против директора Федерального бюро тюрем США Майкла Карвахаля.
"Я благодарна МИДу и руководству РФ за то, что в санкционный список… попал именно директор бюро тюрем, потому что это пыточное учреждение, которое издевается над нашими гражданами, причем с особым цинизмом, продляя искусственно им сроки", — говорит она.
Бутина напомнила, что испытала такой молот американского правосудия на самой себе. В целом она считает, что в список попали настоящие вредители по отношению к России.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Признала себя виновной, чтобы избежать многолетнего заключения.
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