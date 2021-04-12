"Венера-Д" и партнёры-конкуренты: эксперт о перспективах РФ в космосе

Есть ли у России интересные космические проекты, которым уделили мало внимания в СМИ? Чем наша страна планирует "отвечать" конкурентам в лице Китая, США? Журналисты "Правды.Ру" пообщались с Натаном Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.

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Из тех проектов, которые наиболее интересны как нашим, так и зарубежным исследователям, стоит выделить "Венеру-Д", рассказывает эксперт.

"Это полёт к Венере, посадка на её поверхность, выход на орбиту спутника Венеры. Кроме того, по сфере планеты предполагается использовать что-то вроде стратостата. Стратостат будет плавать в атмосфере Венеры", — уточняет Эйсмонт.

Наиболее интересный момент: всё больше экспертов и исследователей склоняются к сценарию нахождения жизни не на Марсе, а на Венере, точнее, в облачном слое этой планеты.

"Ожидают, что там условия для жизни, как мы её понимаем здесь, на Земле. В облачном слое Венеры температура похожа на земную — градусов 20 по Цельсию, и давление такое, какое нужно. Эти условия более комфортны и позволяют связывать с ними большие ожидания. Есть, правда, один неприятный момент: в облаках присутствуют пары серной кислоты. Но наши исследователи считают, что это не является препятствием для того, чтобы там была жизнь", — рассказывает Эйсмонт.

По "Венере-Д", продолжает Эйсмонт, есть несколько этапов. Первый заключается в осуществлении посадки и заборах грунта, также будет проведена оценка атмосферы.

"Следующий этап предполагает возврат грунта. Если всё получится, это будет совершенно выдающееся достижение. Почему? Потому что в земных лабораториях можно провести гораздо более тщательный анализ, чем в тех мобильных вариантах, которые полетят на Венеру", — уверен Эйсмонт.

Сроки проекта кажутся весьма отдалёнными: примерно в 2029 году планируется запуск ракеты. Но на самом деле оставшегося времени даже мало: ведь проект очень амбициозен и сложен.

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Касательно конкуренции в космосе, отмечает эксперт, можно сказать следующее. Главным нашим конкурентом всегда считались Соединённые Штаты Америки, но при этом они же оставались и главными партнёрами. Например, в "Венере-Д" Штаты являются одним из основных партнёров.

"А что касается китайцев, стоит помнить, что вся их космонавтика основана на советских образцах. Правда, они обошли своих учителей. Известно, что первая посадка на обратную сторону Луны была китайская. Но всё равно будем помнить, что всему они учились у наших специалистов. Этого они не отрицают", — говорит Эйсмонт.

Сотрудничество, продолжает эксперт, российская сторона намерена развивать. Оно коснётся и области пилотируемой космонавтики, и области использования роботов. Сейчас как раз заключается ряд соглашений, которые помогут совместным начинаниям двух стран.

"Мы в значительной мере полагаемся ещё на дополнительные возможности, которые нам даёт инфраструктура Китая, то есть на использование наземных станций и компьютерных мощностей. Также создаются общие базы данных. Это исключительно важно для того, чтобы проводить исследования на базе экспериментов как проведённых, так и планирующихся. Так что здесь мы тоже ожидаем прорывных достижений. Несмотря на то, что их не будет видно сразу", — резюмирует Эйсмонт.

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