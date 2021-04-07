Власти продолжают "крутить гайки" ручного регулирования цен на подсолнечное масло. Как сообщает пресс-служба кабмина, в июле и в сентябре рынок ждут два важных события.
Итак, властями согласованы и одобрены следующие шаги:
"С 1 июля 2021 г. по 31 августа 2022 г. включительно подсолнечник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 г. продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", — указано в сообщении.
Касательно подсолнечного масла политика будет следующей: с сентября на него введут 70-процентную пошлину, которую продержат до августа 2022 года. Считать её будут так:
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