Умаслили: власти продолжают "ручное регулирование" цен на масло

Власти продолжают "крутить гайки" ручного регулирования цен на подсолнечное масло. Как сообщает пресс-служба кабмина, в июле и в сентябре рынок ждут два важных события.

Итак, властями согласованы и одобрены следующие шаги:

с 1 июля изменить экспортную пошлину на подсолнечник;

с 1 сентября ввести плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла.

"С 1 июля 2021 г. по 31 августа 2022 г. включительно подсолнечник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 г. продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", — указано в сообщении.

Касательно подсолнечного масла политика будет следующей: с сентября на него введут 70-процентную пошлину, которую продержат до августа 2022 года. Считать её будут так:

базовая цена за тонну — (среднее арифметическое цен на рынке за текущий месяц — корректирующий коэффициент).

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