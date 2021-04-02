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В МИД РФ рассказали о "позорной" политике Украины и стран Прибалтики

Политика

Некоторые страны Европы (например, прибалтийские, а также Украина) проводят политику, которую можно назвать лишь "позорной". Речь — о политике сегрегации, уточняет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В МИД РФ рассказали о "позорной" политике Украины и стран Прибалтики

Российская сторона, отметил Вершинин, уже ставила перед представителями СПЧ ООН вопрос касательно того, что, например, меры "водной блокады" Крыма со стороны Украины остаются вне законов и нарушают права человека. К тому же подобные шаги часто являются односторонними и имеют принудительный характер.

"Не могли мы, безусловно, не привлечь внимание Совета [ООН по правам человека (СПЧ) на 46-й сессии] к недопустимой в XXI веке ситуации, когда страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику по сути открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной", — продолжил Вершинин, объясняя ситуацию для ТАСС.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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