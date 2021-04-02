В МИД РФ рассказали о "позорной" политике Украины и стран Прибалтики

Некоторые страны Европы (например, прибалтийские, а также Украина) проводят политику, которую можно назвать лишь "позорной". Речь — о политике сегрегации, уточняет замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Российская сторона, отметил Вершинин, уже ставила перед представителями СПЧ ООН вопрос касательно того, что, например, меры "водной блокады" Крыма со стороны Украины остаются вне законов и нарушают права человека. К тому же подобные шаги часто являются односторонними и имеют принудительный характер.

"Не могли мы, безусловно, не привлечь внимание Совета [ООН по правам человека (СПЧ) на 46-й сессии] к недопустимой в XXI веке ситуации, когда страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику по сути открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной", — продолжил Вершинин, объясняя ситуацию для ТАСС.

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