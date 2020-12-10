Лавров: Россию хотят лишить права определять своё будущее

Для Запада Россия — по-прежнему фактор, которому нужно противодействовать. Так что Москва уже привыкла к тому, что со стороны Запада постоянно мешают плодотворной работе и "продвигают сценарии смены режима".

Рассказывая для канала RT об отношениях России и Запада, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: национальные интересы для России всегда не первом месте, что порой не устраивает Запад. Поэтому многие страны заинтересованы в том, чтобы лишить нашу страну права определять своё будущее.

"Делается всё, чтобы не дать российской внешней политике, в том числе в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России, достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности", -уточнил Лавров.

При этом Запад часто игнорирует даже очевидные проблемы, которые стоило бы решить, — для него погоня за "пропагандистскими очками" становится важнее.