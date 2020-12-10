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Лавров напомнил Западу о пользе переговоров и взаимных уступок

Политика

Несмотря на то, что по многим волнующим Запад вопросам уже выработаны отличные подходы в рамках ООН, многие западные страны предпочитают работать "в одиночном режиме". Стоит помнить — такая работа не приведёт к нужным результатам.

Лавров напомнил Западу о пользе переговоров и взаимных уступок

Рассказывая о работе с западными коллегами, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT сообщил: всегда стоит вести переговоры.

"Ведите переговоры. Любая договорённость, имеющая универсальный характер, сколько бы времени ни заняло её достижение, будет всегда устойчива, состоятельна и реализуема", — уверен глава МИД России.

Также Лавров отметил: если работать только с теми странами, которые во всём с вами согласны, то в итоге инициативы не принесут желаемых результатов.

Любая важная тема, дополнил он, должна обсуждаться в общих интересах, при необходимости можно и пойти на уступки, конечно же, взаимного толка. Запад уступки не любит, резюмировал Лавров.

Политик привёл пример: вопросы кибербезопасности, химического оружия.

"Формируется некое партнёрство единомышленников то по кибербезопасности, то по недопустимости применения химического оружия, хотя по всем этим сюжетам существуют универсальные подходы в рамках системы ООН", — подчеркнул Лавров.

Автор: Константин Шапров
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