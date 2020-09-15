Госдума разрешила правительству государственные кредиты вне лимита

В Госдуме прошёл второе чтение и был принят законопроект, согласно которому российское правительство получило неограниченные "кредитные полномочия".

Теперь власти могут выдавать госкредиты другим странам, даже если денег на них "нет": средства возьмут из средств федерального бюджета (точнее, из его профицитных "остатков" на конец года) и ассигнований.

Поправка предусматривает "свободу" для правительства в плане выдачи кредитов до 2022 года. Благодаря ей можно будет активно выдавать ранее незапланированные кредиты, к примеру, схожие с полуторамиллиардным, предоставленным Минску по итогам встречи 14 сентября.

Более того, правительство получит возможность менять решения по бюджету на основании необходимости тех или иных госкредитов. Такую поправку, предложенную председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, также одобрили.