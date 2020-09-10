Действия немецких политиков по делу Навального схожи с действиями их коллег по ситуациям с отравлением в Солсбери и падением MH17 на территории Украины, считают в российском МИДе.
"Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции, и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено", — выступил с заявлением Лавров.
По словам политика, Лондон всё ещё отказывается предоставить данные касательно местоположения Скрипалей, в то время как они остаются гражданами РФ. Параллели можно провести и с делом о крушении MH17 — тогда голландская сторона регулярно обвиняла российскую в нежелании сотрудничать.
"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего, у германских, у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона", — подчеркнул глава МИД России.
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