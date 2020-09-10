МИД: Берлин действует так же, как Лондон и Гаага

Действия немецких политиков по делу Навального схожи с действиями их коллег по ситуациям с отравлением в Солсбери и падением MH17 на территории Украины, считают в российском МИДе.

"Когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции, и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено", — выступил с заявлением Лавров.

По словам политика, Лондон всё ещё отказывается предоставить данные касательно местоположения Скрипалей, в то время как они остаются гражданами РФ. Параллели можно провести и с делом о крушении MH17 — тогда голландская сторона регулярно обвиняла российскую в нежелании сотрудничать.