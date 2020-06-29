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Минтруд разъяснил порядок выплаты детских 10 тысяч в июле

Политика » Власть » Правительство

Министерство труда и соцзащиты в воскресенье, 28 июня, на своем сайте опубликовало документ, в котором подробно разъясняется алгоритм выплаты 10 тысяч рублей "на детей от 3 до 16 лет".

 Как следует из сообщения ведомства, для осуществления аналогичной выплаты в июне (получателями которой стали российские семьи, воспитывающие более 21 млн детей) был создан специальный технический алгоритм быстрого обмена данными. 

То есть, все родители, кто ранее подавал заявление на получение пособия в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 10 лет, в июле получат новую выплату "автоматически". 

Напомним, что те, кто по каким-то причинам не смог еще обратиться за начислением пособия,смогу это сделать в срок до 1 октября текущего года.

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