Минтруд разъяснил порядок выплаты детских 10 тысяч в июле

Министерство труда и соцзащиты в воскресенье, 28 июня, на своем сайте опубликовало документ, в котором подробно разъясняется алгоритм выплаты 10 тысяч рублей "на детей от 3 до 16 лет".

Как следует из сообщения ведомства, для осуществления аналогичной выплаты в июне (получателями которой стали российские семьи, воспитывающие более 21 млн детей) был создан специальный технический алгоритм быстрого обмена данными.

То есть, все родители, кто ранее подавал заявление на получение пособия в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 10 лет, в июле получат новую выплату "автоматически".

Напомним, что те, кто по каким-то причинам не смог еще обратиться за начислением пособия,смогу это сделать в срок до 1 октября текущего года.