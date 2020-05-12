Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
"Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду", — рассказала девушка.
"Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", — добавила дочь Пескова.
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