В КПРФ рассказали о возможном политическом кризисе

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко объяснил слова лидера партии Геннадия Зюганова о возможных досрочных выборах президент в 2020 году. По его словам, "никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент". Слова представителя КПРФ приводит ТАСС.

Ющенко отметил, что Зюганов только предположил, что может произойти в следующем году и предложил своим соратникам мобилизоваться, чтобы быть в готовности к любым событиям. Также в КПРФ не исключили наступление политического кризиса из-за экономического кризиса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 21 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможных досрочных президентских выборах в 2020 году. Об этом он сообщил своим однопартийцам на конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа".