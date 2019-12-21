Зюганов рассказал соратникам о возможных досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принял участие в конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа", которая прошла в Доме Союзов. Организаторами конференции выступили коммунисты. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

"В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - заявил Зюганов, выступая перед соратниками.

В конференции также приняли участие экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин и депутат Заксобрания Владимирской области журналист Максим Шевченко.

Согласно законодательству, следующие выборы президента страны должны пройти в 2024 году. На пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла 19 декабря, глава государства не исключил, что положение Конституции об ограничении числа президентских сроков может быть отменено.