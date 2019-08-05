В Чите завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов гордумы. На 30 мест в парламенте претендует 161 человек.
Как сообщила представителям СМИ председатель избиркома города Елена Часовитина, всего выдвигался 201 человек. Некоторые кандидаты отказались идти дальше сами, у ряда неверно были оформлены документы.
В выборах будут участвовать самовыдвиженцы и представители пяти партий. Кандидаты от "Единой России" поборются за депутатские мандаты во всех 30 округах Читы, ЛДПР - в 26, КПРФ - 24, "Справедливая Россия" - 17. В выборах также примут участие два кандидата от Партии роста.
Дума избирается на пять лет. Ее председатель является главой города. В единый день голосования будет выбираться также губернатор Забайкалья. На эту должность претендуют четыре человека, в том числе врио главы региона Александр Осипов.
Источник фото: Правда.ру
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