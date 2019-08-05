Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Избирком Читы зарегистрировал 161 кандидата на выборы в гордуму

Политика » Выборы print

В Чите завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов гордумы. На 30 мест в парламенте претендует 161 человек.

Как сообщила представителям СМИ председатель избиркома города Елена Часовитина, всего выдвигался 201 человек. Некоторые кандидаты отказались идти дальше сами, у ряда неверно были оформлены документы.

В выборах будут участвовать самовыдвиженцы и представители пяти партий. Кандидаты от "Единой России" поборются за депутатские мандаты во всех 30 округах Читы, ЛДПР - в 26, КПРФ - 24, "Справедливая Россия" - 17. В выборах также примут участие два кандидата от Партии роста.

Дума избирается на пять лет. Ее председатель является главой города. В единый день голосования будет выбираться также губернатор Забайкалья. На эту должность претендуют четыре человека, в том числе врио главы региона Александр Осипов.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Члену КПРФ отказали в регистрации на выборах губернатора Забайкалья

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дума чита забайкальский край предвыборная кампания
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Советы, как быстро победить бессонницу
Новости Украины
Эксперт: "В команде Зеленского очень рыхлое сборище"
Здоровье
Пять способов улучшения памяти
Новости Все >
Шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения пожаров в Сибири
Избирком Читы зарегистрировал 161 кандидата на выборы в гордуму
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Глава МИД Франции: Россия может обеспечить мир в Сирии
Приморье и Севастополь – лидеры рейтинга регионов по числу наркоманов
Критиковавший власть Панарин призвал фанатов защитить Сибирь от пожаров
На 85-м году жизни скончался певец Вилли Токарев
Опрос: 50% россиян предпочитают путешествовать в одиночку
Украина добровольно заплатила в ПАСЕ больше положенного
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
Последние материалы
Шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения пожаров в Сибири
Советы, как быстро победить бессонницу
Избирком Читы зарегистрировал 161 кандидата на выборы в гордуму
Эксперт: "В команде Зеленского очень рыхлое сборище"
Пять способов улучшения памяти
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Топ-5 необычных домов знаменитостей
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Глава МИД Франции: Россия может обеспечить мир в Сирии
Приморье и Севастополь – лидеры рейтинга регионов по числу наркоманов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Здоровье и профилактика
Врачи назвали интервальную ходьбу лучшим видом активности для похудения
Военные новости
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Новости Украины
Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады

Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа постсоветской республики.

Специалисты из США проведут тренинг для новоизбранных депутатов Рады
Латвийский депутат назвал "несчастьем" победу СССР над Германией
Прибалтика
Латвийский депутат назвал "несчастьем" победу СССР над Германией
Политика. Новости и аналитика
Спящий алкоголик стал новым "лицом" протеста в Москве
Общество
Жительница России попросила Путина исправить оценку за экзамен ее сыну
Новости Грузии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали

Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Мир. Новости мира
Страны Европы отказали США в создании коалиции против "агрессии" Ирана
Политика. Новости и аналитика
Муниципальный политический кризис приходит в Подмосковье
Политика. Новости и аналитика
Высоцкий: незаконные митинги организуются ради красивой картинки
Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин Руслан Веснянко Продолжится ли "декоммунизация" Украины Руслан Веснянко Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова
Комментарии
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Украина добровольно заплатила в ПАСЕ больше положенного
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Украина добровольно заплатила в ПАСЕ больше положенного
Где отдохнуть в Испании?
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
В МИД РФ осудили Помпео за слова о возвращении Крыма в состав Украины
Эксперт: "В команде Зеленского очень рыхлое сборище"
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Критиковавший власть Панарин призвал фанатов защитить Сибирь от пожаров
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Чем заманить педагога в школу?
Депутат Госдумы: к 2030 году в РФ останутся без работы 15 млн человек
История и современность
Таинственные следы в штате Мэн: древняя нераскрытая загадка
Таинственные следы в штате Мэн: древняя нераскрытая загадка
В разрушенных реликвиях Сирии лежит история человеческой цивилизации
В разрушенных реликвиях Сирии лежит история человеческой цивилизации
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Telegraph: Британия опасается вторжения "сверхтихих" подлодок РФ
Российские танкисты приготовили яичницу и кофе на двигателе Т-80
Российские танкисты приготовили яичницу и кофе на двигателе Т-80
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
США заинтересованы в размещении ракет средней дальности в странах Азии
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
В эфире "Дождя" рассказали о провокаторах-актерах, пытавшихся дискредитировать полицейских на митинге в Москве
В эфире "Дождя" рассказали о провокаторах-актерах, пытавшихся дискредитировать полицейских на митинге в Москве
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Фотогалереи
Игрушки для толстосумов 5 Фото Игрушки для толстосумов
Женщины года 7 Фото Женщины года
Магия - наука будущего 9 Фото Магия - наука будущего
Это не глюк, это - белочка! 6 Фото Это не глюк, это - белочка!
Неожиданные встречи на дорогах 9 Фото Неожиданные встречи на дорогах
Домашнее
Новый инструмент для понимания заболеваний головного мозга
Как родители могут моделировать здоровое поведение для своих детей
Менструация мешает нормально жить женщинам из бедных районов
Малыш родился: как ухаживать за ним в роддоме
Шесть советов, как научиться рано вставать
Каша в рационе малыша: как ее ввести и приготовить
Девять продуктов, которыми нельзя кормить ребенка
Бороться с устойчивостью к антибиотикам нужно на локальном уровне
Пять важных вопросов кардиологу
Пять важных вопросов кардиологу
Что такое врожденный дискератоз?
Что такое врожденный дискератоз?
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Мужской гороскоп с 5 по 11 августа
Спаситель фигуры - апельсин
Спаситель фигуры - апельсин
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Есть ли смысл держать маску на лице как можно дольше
Диета на печеных яблоках
Диета на печеных яблоках
Вредные компоненты в косметических средствах
Вредные компоненты в косметических средствах
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Авокадо и бананы - ваши личные косметологи
Топ-8 советов по подготовке вашего сада к зиме
Топ-8 советов по подготовке вашего сада к зиме
Стиль ампир: откуда пришла роскошь
Стиль ампир: откуда пришла роскошь
Забавные фото
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ